Progetto Fabriano e Fdi se le suonano

E’ ancora scontro sulla vertenza Beko. "In questi giorni abbiamo assistito a un curioso paradosso: mentre da un lato Fratelli d’Italia si mostra agitata per semplici riorganizzazioni all’interno della giunta comunale, dall’altro mantiene un silenzio pressoché totale di fronte a una vicenda ben più seria e complessa come quella legata alla Beko. Troviamo inaccettabile che, mentre a Comunanza si affiggono cartelloni celebrativi per un’operazione industriale che ha avuto un impatto devastante sull’occupazione nel nostro territorio, nessuna voce si alzi a difesa dei diritti e delle aspettative di centinaia di lavoratori fabrianesi. Quello che per qualcuno viene venduto come un successo, per Fabriano rappresenta l’ennesima ferita aperta". Lo afferma il gruppo di maggioranza Progetto Fabriano. Il circolo Fratelli d’Italia replica: "Abbiamo troppa stima dei nostri concittadini i quali ricorderanno sicuramente cosa accadde nel 2014. Se qualcuno lo avesse dimenticato basterebbe fare una piccola ricerca e scoprire che il caso Beko ha radici un po’ più profonde in quanto tutto parte dalla cessione di Indesit alla Whirlpool, cessione che avvenne durante il governo di sinistra capitanato da Matteo Renzi che definì la cessione ’un’operazione fantastica’".