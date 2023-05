"Programmi copiati E ci sono finti civici"

"Nessuna sorpresa ma un po’ di irritazione e delusione sì: per i programmi fotocopia, per la mancanza di una visione di rilancio della città. Personalmente nutro rispetto di tutti i candidati, tuttavia la competizione elettorale è gara aspra; si corre per vincere non per partecipare quindi sono consapevole che scorrettezze e colpi bassi possano accadere e sono pronto a difendermi. Qualcuno ha strappato i nostri manifesti, altri hanno affisso i loro sulle nostre postazioni e ai primi dibattiti hanno fatto finta di non vederci, ma noi abbiamo proseguito per la nostra strada di ascolto verso i cittadini senza lamentarci. Agli inizi di marzo, abbiamo presentato, tra i primi, il nostro programma elettorale e rilevato poco dopo con stupore, che molte nostre tematiche venivano riprese dagli altri, anche se con minore efficacia, perché presentate per spot; su tutte quelle dei giovani, dell’università e del turismo. L’aspetto forse più deludente, tuttavia, è stato vedere alcuni definirsi lista civica ma essere in realtà organici ai partiti nazionali; considero questo modo di fare una presa in giro nei confronti degli elettori. In questi giorni tutti gli altri candidati alla carica di sindaco sono impegnati ad accogliere politici nazionali con il solo obiettivo di venire “sponsorizzati”. C’è chi si definisce civico, ma il 30 aprile aveva in programma l’arrivo di De Magistris e negli ultimi giorni ha ricevuto la visita di dirigenti di Sinistra Italiana e altri (riferendosi ad Altra Idea di Città di Francesco Rubini, ndr). Noi siamo gli unici a non prevedere l’arrivo di politici a supporto della mia, della nostra candidatura. Il motivo è chiaro, non abbiamo partiti alle nostre spalle, siamo trasparenti e veri".