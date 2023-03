Far West al pronto soccorso di Torrette: la vigilanza raddoppia. “Incentivi ai medici”

Notte di follia a Torrette: raddoppia la vigilanza

Ancona, 18 marzo 2023 – Caos in pronto soccorso, la direzione aziendale di Torrette pronta a raddoppiare la vigilanza privata notturna. Le cose mercoledì notte, durante la presenza di un nordafricano ubriaco e fuori controllo, probabilmente non sarebbero cambiate se gli addetti della sicurezza privata fossero stati due anziché uno, ma forse avrebbero lenito disagi e conseguenze. "La mia prima mossa per affrontare il tema della sicurezza in pronto soccorso è questa _ spiega il nuovo direttore generale di Torrette, Armando Gozzini _ e presto potrebbe diventare operativa. Il tutto in attesa di ulteriori incontri e discussioni con le autorità di polizia, a partire dal prefetto con cui mi sono sentito anche stamattina (ieri mattina, ndr.). Ragioneremo insieme per capire se ci sono margini operativi per migliorare la situazione in ospedale. Riavere il posto di polizia fisso in pronto soccorso attivo per tutto il giorno, dalla mattina al pomeriggio (8-20, ndr.) è molto importante; durante i turni di notte non può restare aperto e dunque cerchiamo soluzioni. Intanto raddoppiare la presenza dei vigilantes di notte in ps, da uno a due, potrebbe avere un risultato molto positivo. Una vigilanza che deve rappresentare una deterrenza nei confronti di eventuali problemi di ordine...