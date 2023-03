"Il posto di polizia a Torrette è un presidio indispensabile"

Il pronto soccorso di Torrette e l’importanza di avere un posto di polizia fisso per garantire la sicurezza. Nel reparto più delicato dell’ospedale, dove spesso l’affluenza è massima e le tensioni rischiano di sfociare in atti gravi, il fatto di aver riattivato, ormai da qualche tempo, il presidio della Polizia di Stato, è una buona notizia. L’obiettivo principale della questura di Ancona è la tutela del personale medico e paramedico e quando il servizio è stato sospeso le conseguenze si sono viste: "Le direttive del Viminale e del Dipartimento della Polizia di Stato, immediatamente recepite, sono chiare. Il posto di polizia presso l’ospedale di Torrette _ si legge in una nota diffusa dalla questura dorica _, si conferma un presidio indispensabile per la sicurezza dei cittadini, soprattutto quando si trovano costretti a ricorrere a cure mediche ospedaliere. Ad Ancona, gli Ospedali Riuniti sono serviti da nostro personale presente con un ufficio dedicato che garantisce la copertura del servizio con almeno un ufficiale di Polizia Giudiziaria dal lunedì al sabato con orario 8-20, ossia nelle ore di maggiore affluenza al nosocomio. Di sera e di notte, inoltre, sono continui i passaggi, con soste, degli operatori impegnati nel servizio di controllo del territorio, oltre noi anche i carabinieri. Un dispositivo di sicurezza partecipato e integrato dalla Direzione medica ospedaliera che ha previsto il concorso di guardie giurate con orario h24 per assicurare la vigilanza interna ed esterna dell’area ospedaliera. Una sinergia operativa, disposta dal Prefetto Darco Pellos, che garantisce la sicurezza della struttura e del personale medico e sanitario, priorità ancora più sentita nella giornata del 12 marzo, dedicata proprio all’educazione e alla prevenzione delle aggressioni nei confronti del personale socio-sanitario: "La difesa del personale medico e dei cittadini _ spiega il questore di Ancona, Cesare Capocasa _ è una missione che rientra tra i nostri obiettivi prioritari. È sempre presente la riconoscenza e la gratitudine verso chi quotidianamente è impegnato a garantire la salute della comunità e dei soggetti più fragili". Ogni giorno al ps di Torrette vengono registrati in media circa 150 pazienti.