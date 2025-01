Protezione civile, alla guida arriva Araco

Dallo storico coordinatore Mauro Malatesta a Francesco Araco, cambio al vertice del gruppo comunale di Protezione civile di Falconara. L’elezione è avvenuta domenica nella sede di via della Tecnica, dove si sono tenute le votazioni dell’assemblea degli iscritti. Classe 1985, tecnico per una importante realtà di Falconara, Araco intende portare avanti l’impostazione sin qui seguita e aprire il gruppo a nuovi contributi. Malatesta è rimasto al vertice dell’associazione falconarese per oltre sei anni, ma continuerà a portare il suo contributo, forte della lunga esperienza di coordinatore e di ex funzionario dei vigili del fuoco, nel direttivo. Era stato eletto per la prima volta nel 2018, prima di essere confermato pur esprimendo la volontà di un avvicendamento. Che è avvenuto, appunto, lo scorso weekend.

Il vice di Araco sarà Alex Pigliapoco, all’interno di un direttivo che, tra gli altri, annovera presenze di lungo corso e volti nuovi. "Voglio esprimere soddisfazione e ringraziare per la fiducia i volontari – dice il neo coordinatore Francesco Araco – un ringraziamento che arriva anche dal mio vice Pigliapoco. Il nostro percorso manterrà le linee guida già impostate, che hanno permesso di creare un gruppo saldo su cui poter contare. Tra i nostri obiettivi c’è quello di consolidare l’importante collaborazione con le Istituzioni, mantenere un ambiente di collaborazione tra i volontari già instaurata dal mio predecessore Malatesta, garantire una efficace comunicazione tra volontari per essere sempre pronti a qualsiasi evenienza, potenziare l’utilizzo dei canali di informazione e social per dialogare con la popolazione e raggiungere i giovani".

In questi anni infatti il gruppo di Protezione civile, grazie al coordinatore e all’impegno dei volontari, ha affiancato l’amministrazione soprattutto durante la pandemia nel garantire servizi come la consegna di farmaci e pasti a domicilio, piuttosto che per la campagna di vaccinazione o per la distribuzione delle mascherine. Venendo alle criticità più recenti, il lavoro dei volontari è stato decisivo nell’alluvione di settembre a Castelferretti e, più in generale, nelle emergenze maltempo.

Tante attività e risultati importanti, per un gruppo che ha consolidato il rapporto con l’associazionismo locale ed è aumentato nel personale e nei mezzi. "Sono felice dell’elezione del nuovo coordinatore – il saluto di Mauro Malatesta – che porterà nel gruppo nuove idee e nuovi slanci. Resterò a disposizione della Protezione civile, come sempre al servizio della comunità". Dal sindaco Stefania Signorini l’augurio di buon lavoro a Araco, Pigliapoco e il direttivo e un sentito ringraziamento a Malatesta e al gruppo di Protezione civile, che ha "un ruolo di primo piano per l’amministrazione e si è rilevato davvero prezioso nei momenti di emergenza".

Giacomo Giampieri