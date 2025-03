"Questa zona non è pericolosa"

Francesco Barzillona è il titolare del Bar Maurizio di corso Carlo Alberto e ridimensiona il problema sicurezza a Piano San Lazzaro: "I problemi del quartiere sono quelli storici e vengono affrontati spesso, prima con la vecchia amministrazione, adesso con la nuova. Parlo di infrastrutture, pulizia e decoro. Sicurezza? Come altrove, è un problema di tutta la città. Corso Carlo Alberto non è pericoloso, le baby gang non sono qui, nel weekend i problemi sono altrove. Al Piano, tolto qualche ubriaco seriale, non ci sono grossi problemi di sicurezza. Poi quando qui succede una rissa la notizia viene enfatizzata, come se accadesse tutti i giorni. Non significa che non succeda niente, attenzione, ma se accade qui allora gli si dà maggiore importanza. E poi adesso finalmente in piazza ci sarà la postazione fissa della polizia locale".