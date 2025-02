"Racconti dal labirinto" con Lucia Palozzi del teatro Pirata

Evento finale del progetto ‘Tra le righe’ oggi pomeriggio (ore 18.30) da Zucchero a Velò, ad Ancona, in via Torresi 18. In occasione della ‘Giornata regionale contro il gioco d’azzardo patologico’ si potrà ascoltare il reading teatrale frutto del laboratorio di scrittura creativa del progetto di Ast Ancona e Cooss Marche. Si tratta dei ‘Racconti dal labirinto’, liberamente ispirati a ‘La casa di Asterione’ di Jorge Luis Borges. La lettura scenica è a cura di Lucia Palozzi, attrice del Teatro Giovani Teatro Pirata, le musiche sono di Michele Grizi di Read and Play, gruppo di artisti appassionati di musica e letteratura).

I testi sono stati scritti dai partecipanti al laboratorio ‘Tra le righe’ che si è tenuto a febbraio.