Raffica di furti in città: è allarme sicurezza

Non si placa l’ondata di furti che ormai da settimane sta investendo la spiaggia di velluto, i colpi sono stati messi a segno in diversi quartieri della città: due nel quartiere dell’ex Piano Regolatore, uno nel quartiere Saline, due tentati colpi a Marzocca e l’ultimo è stato effettuato mercoledì pomeriggio in via Giotto, nel cuore del quartiere Cesanella.

Il modus operandi dei malviventi è sempre lo stesso: si introducono negli appartamenti quando i proprietari sono fuori e lo fanno forzando la porta o in alcuni casi spaccando il vetro di una finestra. Ad accorgersi sono sempre i proprietari che una volta in casa, ritrovano l’appartamento messo sotto sopra dai ladri alla ricerca di denaro e contanti. Il bottino è ancora in corso di quantificazione. Nella zona dell’ex Piano Regolatore, ignoti hanno sottratto un borsello, che si trovava all’interno di un furgone, contenente diversi mazzi di chiavi, contanti, foto ricordo, caricabatterie ed altro. La proprietaria, nella speranza di ritrovare almeno alcuni oggetti personali, ha messo un post su Facebook, ma il ladro sembrerebbe aver agito indisturbato.

Lo stesso sarebbe accaduto in quasi tutti i colpi a segno in diversi quartieri della città, tranne in uno in via Marche in cui alcuni testimoni avrebbero visto delle persone scendere attraverso le grondaie dell’immobile prima di darsi alla fuga. Ladri acrobati, che non risparmiano le abitazioni nemmeno durante il week-end, domenica scorsa sono stati due i furti messi a segno in città. Non solo appartamenti, i ladri hanno preso di mira anche alcuni garage: si sono introdotti nel locale box di un immobile di Vivere Verde, ma dopo aver forzato la porta che conduce all’atrio comune, hanno probabilmente dovuto rinunciare al colpo per l’improvviso arrivo di un residente che si è accorto che ha notato i segni di effrazione sulla porta.

Rubato anche un portafoglio, contenente pochi euro e un cellulare lasciato su un tavolo all’esterno di un’abitazione di strada della Marina, dai proprietari che si erano fermati per dare da mangiare agli animali che vengono allevati nell’appezzamento di terreno. Colpi continui che ormai si susseguono da alcune settimane e che, a differenza di altre volte, interessano la spiaggia di velluto e non il suo hinterland, dove nelle ultime settimane non si sono registrati furti. Intanto proseguono i controlli da parte delle forze dell’ordine per arginare il fenomeno dei furti in abitazione.