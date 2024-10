Rafforzare il primato. La Vigor attende il Chieti

Lo si sapeva, il tempo per esultare e rilassarsi dopo la gratificante vittoria nel derby contro l’Ancona non sarebbe stato molto. Tant’è che la Vigor è già tornata al lavoro per prepare al meglio la difficilissima sfida di domenica, in programma alle ore 15 ancora una volta al "Bianchelli", contro il Chieti. Clementi, staff e giocatori sono al lavoro per rafforzare quel primato così effimero e dal peso specifico molto relativo visto che il campionato è solo all’inizio, ma pur sempre di primato si tratta. Un chiaro messaggio rivolto a tutte le rivali: la Vigor c’è e vuole rimanere in corsa fino alla fine.

Ad oggi l’arma in più è l’entusiasmo della piazza, anzi di un’intera città. Domenica scorsa è andata in scena la giornata perfetta, aspettarsi conferme in termini di presenze sugli spalti è più che legittimo, per questo la società rossoblu si è già adoperata per comunicare ai tifosi le informazioni utili per la vendita dei biglietti.

Il servizio prevendita è partito nella giornata di ieri e terminerà domenica mattina alle ore 10, il giorno della gara. I tagliandi sono acquistabili in prevendita solo nel Vigor Official Store di Via Cattabeni, 41. Gli orari di apertura sono: martedì dalle 9:30 alle 13, dal mercoledì al sabato dalle 9:30 alle 13 e dalle 16 alle 19:30. La domenica invece il punto vendita sarà aperto solamente nel corso della mattinata, dalle 9:30 alle 13. È fortemente consigliato sfruttare il servizio prevendita al fine di evitare code ai botteghini il giorno della partita.

La prevendita comprende 2 euro di sconto rispetto al prezzo intero previsto invece per la vendita al botteghino dello stadio, quindi acquistando il tagliando in anticipo i costi saranno: "Poltroncine" a 20 euro, le "Tribune Laterali" al costo di 15 euro, mentre la "Curva Nord" a 10 euro. L’ ingresso "ridotto" under 16 ha un costo di 7 euro (in tutti i settori tranne le "Poltroncine"), ingresso omaggio per gli under 12 (in tutti i settori) e ingresso omaggio riservato ai tifosi con disabilità e relativo accompagnatore.

La vendita diretta al botteghino aprirà 1 ora e 15 minuti prima del calcio d’inizio.

Il settore Gradinata sarà dedicato ai tifosi ospiti, sono disponibili 600 tagliandi al costo di 10 euro l’uno, omaggio per gli under 12. La vendita verrà interamente gestita dal Chieti pertanto il botteghino ospite rimarrà chiuso il giorno della gara.

Nicolò Scocchera