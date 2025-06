Raid vandalico in centro, danni a un locale

Raid vandalico in via Cavour, nelle pertinenze del dehors di uno storico bar di Falconara, che si affaccia sulla via Flaminia e sulla stazione ferroviaria della città. Ieri mattina, intorno all’ora di pranzo, le fiorire del locale – che sono poste nel perimetro esterno della struttura – sarebbero state prese di mira dalla mano di un teppista. Potrebbero essere state scaraventate a terra o, peggio ancora, colpite con violenza, prima che si ribaltassero sulla pavimentazione della stradina che conduce verso piazza Mazzini.

Ma al di là delle modalità, che altererebbero di poco la forma di questa vicenda, c’è la sostanza che invece apparirebbe fin troppo chiara. Ed ovvero, senza alcuna motivazione plausibile, (almeno) due grandi vasi che adornavano lo spazio attiguo al bar sono stati rovinati. Secondo le prime sommarie ricostruzioni, chi ha agito potrebbe aver avuto via libera in considerazione del giorno di chiusura dell’attività, molto conosciuta a Falconara e autentico crocevia per tanti cittadini ma soprattutto per i viaggiatori che, quotidianamente, entrano e escono dallo scalo. Al momento sarebbe esclusa l’ipotesi che possa essersi trattato di un’automobile che potrebbe aver urtato i vasi. In via Cavour, d’altronde, transitano o parcheggiano alcuni veicoli.

Ecco che allora la pista più accreditata sembrerebbe essere quella dell’atto di sfregio, un gesto privo di significato. Il bar oggi riaprirà e si cercheranno di chiarire i contorni della vicenda e, soprattutto, provare a contare gli eventuali danni subiti dagli arredi. Potrebbe trattarsi di una sola persona.

Ad ogni modo in quella zona altamente frequentata di Falconara dovrebbero essere presenti le telecamere della videosorveglianza e quindi, grazie all’ausilio della tecnologia, si spera di poter riuscire a capire cosa si sia realmente verificato all’esterno del bar. Un altro episodio, che nulla ha a che vedere con quello del blitz contro le fiorire di ieri mattina, sarebbe invece accaduto sempre a ridosso della Flaminia ma nel tardo pomeriggio di lunedì, a non troppa distanza dalla stazione ferroviaria, per circostanze ancora da accertare nei minimi dettagli.

Alcune sommarie testimonianze parlano di animi che si sarebbero surriscaldati tra alcune persone, e verosimilmente per futili motivi, prima che la situazione potesse tornare alla normalità dopo alcuni minuti. A proposito di vandalismi, infine, sono più datati i graffiti che avevano imbrattato le gigantografie installate in un edificio che si trova proprio lungo la Statale. Foto della città che erano state donate molti anni fa dal Rotary Falconara per abbellire la facciata dell’immobile.

Giacomo Giampieri