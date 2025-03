Razzia nei supermercati: dall’alcol alle lamette. Scattano due arresti e anche una denuncia

Razzia di superalcolici, gomme da masticare e prodotti per la cura del corpo all’interno del supermercato Lidl di Chiaravalle, arrestati in flagranza di furto un 43enne e un 29enne di origini georgiane, già noti alle forze dell’ordine per reati specifici. L’intervento dei carabinieri del Norm della Compagnia di Jesi e dei militari della Stazione di Chiaravalle è scattato in seguito alla segnalazione ricevuta dal responsabile dell’attività commerciale, che aveva indicato la presenza di due uomini nel punto vendita, i quali si aggiravano con fare sospetto tra gli scaffali. Ad un certo punto, recandosi alle casse e pagando la merce per pochi euro – ma indossando zaini apparentemente pieni –, i due si sono dileguati.

L’uomo, però, è riuscito ad annotare modello e targa del veicolo utilizzato dai due, facendo così scattare una ricerca ad ampio raggio sul territorio, che ha coinvolto le pattuglie in circuito.

L’auto, una Jeep bianca, è stata individuata a Falconara, anche in questo caso nei pressi di un supermercato. I due occupanti sono stati immediatamente bloccati e il loro veicolo perquisito minuziosamente. All’interno sono state trovate ben 83 bottiglie di liquori di marca e 221 confezioni di chewing gum, oltre a svariate scatole di lamette da barba, del valore che si aggira intorno ai mille euro.

Nel bagagliaio del veicolo erano inoltre custodite una tronchesina e dei guanti da lavoro. Nel mentre, all’esterno del market chiaravallese erano state rinvenute numerose placche antitaccheggio, in principio collocate sulle bottiglie di whisky rubate e poi staccate probabilmente con la tronchese rinvenuta. I due, ieri, sono stati condotti al Tribunale di Ancona per il rito direttissimo.

La giornata dei carabinieri non era ancora finita, però, perché poco dopo il primo furto, hanno fermato una Peugeot con a bordo un altro georgiano, 26enne, con precedenti. Nel suo mezzo c’erano altre 18 bottiglie di superalcolici, oltre a una quarantina di confezioni di prodotti cosmetici e creme di bellezza, risultati rubati nella stessa mattinata nei supermercati di Jesi. È stato denunciato per ricettazione. In corso approfondimenti per accertare un suo eventuale legame con i due soggetti bloccati a Falconara.