Realizzate le prime 400 carrozzerie delle vetture K-car di Mole Urbana

Sono arrivate da Fabriano nello stabilimento di Orbassano (in provincia di Torino) le carrozzerie per la versione Sport Gt della k-car Mole Urbana, la società che ha la sua sede proprio nella città della carta.

Quello prodotto fa parte del primo lotto destinato alle prime 400 vetture k-car ispirate al modello giapponese e destinate alla mobilità urbana - previste dal piano industriale.

"La categoria delle k-car sta conquistando anche i grandi nomi dell’automotive, che iniziano a includere questi veicoli nei loro piani. La nostra piccola azienda è riuscita a posizionarsi, con largo anticipo, su una tendenza che oggi viene riconosciuta e adottata anche dai principali player mondiali del settore - spiega Umberto Palermo, ideatore e fondatore del progetto -. Già nel 2019 ho intuito, leggendo il report di Frost & Sullivan, il potenziale evolutivo del segmento non solo per il trasporto di persone, ma anche di merci. È importante riconoscere che anche da contesti meno noti possono nascere intuizioni valide e idee capaci di generare un cambiamento. Spesso chi opera fuori dai circuiti più consolidati incontra difficoltà a farsi ascoltare o finanziare, non per mancanza di contenuto, ma per assenza di popolarità. Eppure, è proprio in quei momenti che serve attenzione: è lì che possono emergere visioni nuove, capaci di mettere in discussione modelli obsoleti e di indicare strade alternative al sistema".