’Referendum’ su Edison, il sindaco:: "Dato di partecipazione positivo"

Sono già 1586 le persone che, nell’arco di sei giorni, alle 15 di ieri avevano espresso il proprio parere nella consultazione popolare organizzata dal Comune sull’impianto di trattamento rifiuti proposto da Edison Next Recology alla Zipa. "La città sta familiarizzando velocemente con lo strumento e il dato di partecipazione per ora è costante e positivo. Stavolta decidiamo insieme davvero", dice il sindaco Lorenzo Fiordelmondo. La fase referendaria, per ascoltare le impressioni dei cittadini rispetto al progetto, era stata avviata il 29 maggio e si chiuderà domenica (8 giugno) alle 24. Lo strumento della consultazione era stato messo a disposizione per offrire alla città uno strumento di partecipazione su un tema complesso e rispetto al quale il Consiglio comunale ha espresso la sua contrarietà. L’esito della consultazione sarà un dato di opinione importante all’interno del procedimento amministrativo. Si può partecipare collegandosi al sito partecipa.comune.jesi.an.it, mediante l’autenticazione con Spid, Cie o Cns, oppure in presenza a Palazzo della Signoria, Informagiovani (Largo S. Allende) e Biblioteca dei ragazzi (via San Giuseppe).