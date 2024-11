Regolamento, al via la fase informativa

La Giunta ha approvato la delibera di avvio della fase partecipativa relativa al regolamento sul corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e la minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Preliminarmente all’approvazione del Regolamento da parte del Consiglio Comunale, è prevista la partecipazione e l’informazione a titolo consultivo della popolazione residente e di altri soggetti pubblici e privati interessati. L’esigenza di stilare un piano antenne era emersa a seguito dell’installazione dell’antenna telefonica sulla collina del Cavallo, con tanto di ricorso al Tar presentato dai residenti.

Ad occuparsene, in stretta sinergia con gli uffici comunali, la società Eh Fields srl, azienda esperta a livello nazionale in materia di campi elettromagnetici. Per la predisposizione del quadro conoscitivo è stata effettuata un’analisi approfondita dello stato di fatto tramite censimento degli impianti di telefonia mobile presenti sul territorio comunale – comprensivo della raccolta dei dati radioelettrici degli impianti esistenti – una simulazione di impatto elettromagnetico, una estesa campagna di misura presso ricettori sensibili e altri siti di interesse, un’analisi dei piani di sviluppo dei gestori al fine di ricercare siti idonei a ospitare nuovi impianti o potenziare quelli esistenti, effettuando anche simulazioni di impatto elettromagnetico per le soluzioni individuate. Il regolamento può essere consultato sull’Albo Pretorio.