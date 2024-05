Riaperta la pista ciclopedonale, ora la riqualificazione degli impianti sportivi

Riaperta la pista ciclopedonale che attraversa il polisportivo del liceo Da Vinci, ora si attende la riqualificazione degli impianti. L’area al confine con la pista è stata recintata. Il cantiere è in capo alla Provincia, proprietaria dell’area e grazie ai fondi Pnrr si potranno mettere in campo lavori per 750mila euro. Il progetto prevede il rifacimento della pista di atletica e dei campi da gioco nell’anello della pista: calcetto, tennis, basket, beach volley. Saranno ripristinate le aree per salto in lungo, in alto e lanci.