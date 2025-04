Ricordi e deposizioni di corone nei luoghi simbolo

"Una giornata per celebrare la Libertà e ricordare chi l’ha difesa", una mattinata di celebrazioni sulla spiaggia di velluto. Si comincia alle 9 con la Santa Messa presso la Chiesa Santa Maria Assunta detta "dei Cancelli", celebrata da Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Francesco Manenti. Seguirà la deposizione della corona d’alloro presso il Sacrario ai Caduti in Piazza Garibaldi. Alle 10, 20 il sindaco deporrà corone di alloro nei luoghi simbolo della memoria. Un tour che prevede come ogni anno un momento di ricordo e raccoglimento in ogni singolo monumento. Aldo Cameranesi – San Silvestro, Federico Paolini – Via Dalmazia, Anna Frank – Via Capanna, Salvo D’Acquisto – Via Verdi, Caduti di Cefalonia – Via Dogana Vecchia. Un tour tra città e frazioni a ricordare l’impegno di chi ha lottato e dei tanti che nella lotta hanno perso la vita. Alle 12 sarà deposta la corona di alloro presso la Lapide ai Caduti in Piazza Roma dove sono previsti gli interventi del sindaco Massimo Olivetti e del presidente dell’Anpi Senigallia Mabel Morri. Seguiranno letture di poesia a cura dell’associazione Nelversogiusto. Al termine della cerimonia è in progrmama un piccolo concerto della banda cittadina.