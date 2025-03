Riecco Stanlio e Ollio sul palco: "Amici fino alll’ultima risata"

Claudio Insegno e Federico Perrotta fanno rivivere il mito della coppia comica più famosa di tutti i tempi. Sono loro, infatti, i protagonisti di "Stanlio & Ollio. Amici fino all’ultima risata", in scena sabato (ore 21.15) al Teatro Goldoni di Corinaldo. Lo spettacolo, scritto da Sabrina Pellegrino e da Insegno, chiude la stagione realizzata da Comune e Amat. "C’è sempre uno stupido a cui non accade mai niente, e un furbo che in realtà è il più stupido di tutti. Solo che non lo sa – scrive nella presentazione Claudio Insegno – Stan Laurel e Oliver Hardy non erano semplicemente attori comici, ma sono e saranno per sempre gli inventori della risata. Non sono stati mai prevedibili, mai volgari, mai deludenti. Nel tempo ci hanno insegnato a ridere, a sorridere e a reggerci la pancia dalle risate".