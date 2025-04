Rifiuti in spiaggia: raccolti 100 chili

Raccolti più di 100 chili di rifiuti sull’arenile grazie a 195 studenti e 15 insegnanti dell’ Istituto Panzini: "Un grande risultato grande interesse e grande partecipazione da parte degli alunni delle seconde classi dell’ Istituto Panzini spiega Fernando Fattore, Referente Plastic Free di Senigallia -Dopo una lezione do sensibilizzazione sul grave problema della plastica, tenuta all’ interno dell’ istituto dal nostro Referente Regionale Marche e Umbria Leonardo Puliti, ci siamo recati nella spiaggia per la raccolta". La raccolta è stata possibile grazie ad una stretta collaborazione tra il dirigente dell’Istituto Alessandro Impoco, la coordinatrice dell’iniziativa Anita Monti, 15 insegnanti, 195 studenti e gli assessori all’Ambiente Elena Campagnolo e al Turismo Simona Romagnoli. "È stato davvero bello vedere il gioco di squadra tra tutti i nostri Referenti e gli studenti dell’ istituto Panzini di Senigallia - aggiunge Francesca Tarabelloni, Segretario Regionale Plastic Free Marche e Umbria - il gioco di squadra ed il rispetto dei ruoli è essenziale anche nella nostra associazione poiché migliora l’empatia, la capacità di condivisione e la fiducia negli altri. Condivisione è proprio la parola chiave delle attività di una squadra come la nostra: si condivide la preparazione, la frustrazione, il successo, la stanchezza, la gioia".