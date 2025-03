Rifiuti sul lungomare: "Serve più buon senso"

Cestini utilizzati come cassonetti, l’appello dell’assessore al verde, ‘Per migliorare ci affidiamo al buon senso di tutti’. Quello appena trascorso, complici le temperature primaverili, è stato un week-end in cui lo struscio sul lungomare è tornato protagonista, così come i parchi pubblici. A molti è saltata all’occhio l’immondizia che trasbordava da alcuni cestini, spesso utilizzati in maniera impropria.

Le foto hanno fatto il giro del web dove in tanti evidenziato che i cestini vengono utilizzati in modo inappropriato. "Nei mesi invernali non vengono vuotati quotidianamente – spiega l’assessore all’Ambiente Elena Campagnolo – capita che qualcuno li utilizzi come cassonetti, limitando così lo spazio ha chi ha necessità di utilizzare un cestino durante una passeggiata o mentre trascorre del tempo al parco. Ci affidiamo al buon senso, almeno fino a quando non partirà il recupero quotidiano dei rifiuti. Un servizio che rappresenta un costo e che non può essere effettuato per dodici mesi all’anno, perché è un costo che si ripercuote sulle tasche dei cittadini".

Buste di rifiuti che finiscono non solo nei cestini sparsi per la città, ma anche in zone meno frequentate, dove vengono spesso abbandonati sacchi di immondizia e rifiuti di ogni genere: "Per noi sono molto importanti le segnalazioni dei cittadini, perché è impossibile monitorare costantemente tutto il territorio – prosegue l’assessore – ricordo che c’è la possibilità di conferire gratuitamente i rifiuti in discarica, presentando la carta d’identità elettronica o il codice fiscale dell’intestatario della Tari e per i rifiuti ingombranti, c’è il servizio gratuito con il ritiro su prenotazione". Ma per chi abbandona rifiuti arrivano tempi duri, perché è stato approvato e si appresta a partire il piano che prevede l’installazione di telecamere in numerosi posti della città. Occhi elettronici che potranno rivelarsi fondamentali per individuare chi abbandona rifiuti. "Stiamo cercando di mettere in campo tutte le armi che abbiamo per cercare di disincentivare all’abbandono di rifiuti – conclude l’Assessore Campagnolo – mi appello al buon senso di tutti. Sta arrivando l’estate e la spiaggia è un patrimonio di tutti noi, cerchiamo di rispettarla".

Sui social sono anche tanti gli attacchi ai padroni di cani che non raccolgono i bisogni del proprio amico a quattro zampe o che lanciano i sacchetti con i bisogni tra i cespugli del lungomare.