"Rifiuto selvaggio" nel porticciolo di Numana

E’ stato posto uno stop ai furbetti dei rifiuti a Numana. Cinque verbali sono stati elevati dalla Polizia locale negli ultimi giorni ed altri sono in arrivo, per il deposito incontrollato ed irregolare di rifiuti nei bidoni del porticciolo turistico. Multe salate: ognuna ammonta a 120 euro. Fondamentale è stato l’occhio delle telecamere appositamente installate da parte dell’amministrazione comunale del sindaco Gianluigi Tombolini a tutela dei cittadini.

Quei contenitori infatti, compresi quelli della raccolta differenziata, sono stati usati da persone non autorizzate allo scarico. Hanno fatto uso di quei contenitori anche in modo poco civile, lasciando sacchi e scatoloni fuori dai contenitori che sono riservati agli operatori portuali. Non sono sfuggiti però agli occhi delle telecamere appunto e sono stati sanzionati: il peso di quei rifiuti non differenziati e non dovuti aumentano i costi della Tari per i cittadini numanesi onesti che invece sono impegnati nel corretto conferimento dei rifiuti. Anche il Comune di Numana aveva intensificato di recente l’installazione di telecamere di controllo del territorio concordata con la Prefettura e la Questura di Ancona.

Già dal 2010 il comandante della polizia locale Roberto Benigni aveva iniziato un programma di installazione per l’utilizzo di questi sistemi, in collaborazione con la Stazione Carabinieri di Numana, arrivando così a 57 telecamere presenti in tutte le zone, oltre alle tre postazioni Selea. L’attenzione è massima, adesso più che mai che la stagione primaverile è iniziata con il weekend pasquale per cedere poi lentamente il passo a quella estiva. Il decoro urbano è importantissimo anche per i turisti in arrivo e poi ci sono tanti progetti proprio per il porticciolo. Con lo sguardo proiettato al futuro il primo cittadino ha appena presentato al pubblico un piano importante, quello del nuovo lungomare nord e del porto turistico, che potrebbe essere pronto già per ottobre.

Prevede il restyling del porto stesso e una passeggiata "coperta" con rifacimento e creazione del marciapiede nella parte nord del litorale appunto, con panchine e arredi, il tutto connesso al perfezionamento dei percorsi ciclo pedonali con noleggio gratuito di otto biciclette elettriche a disposizione al porto turistico e la conclusione del piano asfalti.

Silvia Santini