Rinasci Osimo chiama il centrodestra all’unità

Dalla frammentazione del centrodestra a Osimo in vista delle amministrative potrebbero fioccare candidature a sindaco.

A sorpresa ieri è arrivata l’ufficializzazione dai giovani della lista Rinasci Osimo. "In questo contesto politico complesso e incerto, Rinasci Osimo si è riunita per definire i propri obiettivi e concretizzare il ruolo all’interno della politica osimana – dicono -. Durante l’incontro, sono emerse diverse disponibilità alla candidatura a Sindaco, confermando ancora una volta il forte spirito di squadra che caratterizza la lista. Si è deciso congiuntamente di affidare la rappresentanza del gruppo a Francesco Sallustio, uno dei fondatori di Rinasci Osimo ed ex consigliere comunale, oltre che tra i più votati, sul quale abbiamo riposto massima stima e fiducia. Restiamo comunque in attesa di conoscere le posizioni ed il programma del centrodestra, con particolare attenzione a Fratelli d’Italia e Lega, considerando che Forza Italia ha già chiarito la volontà di andare verso un Centrodestra unito aperto a Rinasci Osimo attraverso il suo commissario Monica Santoni, con cui abbiamo condiviso dal principio un percorso di serietà".

Dall’altra parte sono sempre più forti i rumors che vorrebbero Sandro Antonelli candidato sindaco del gruppo civico che sarebbe anche composto da Base popolare. Con lui forse anche Achille Ginnetti.

Ci sarebbe una sorta di scollamento di volontà tra i livelli regionali e locali poi, almeno per quanto riguarda Fratelli d’Italia: il governatore Francesco Acquaroli e il deputato Carlo Ciccioli chiederebbero un solo candidato (anche, di nuovo, lo stesso Orsetti o, come correva voce l’anno scorso, Fabio Luna, presidente Coni Marche) oppure un candidato di centrodestra assieme alle Liste civiche da sempre di Dino Latini mentre a livello locale FdI pare vorrebbe schierarsi con Antonelli anche senza simbolo.

Non è escluso nemmeno che le liste latiniane propongano Latini come candidato.

La candidata del centrosinistra Michela Glorio intanto afferma: "I tre sindacati confederali hanno dichiarato lo sciopero generale per i lavoratori del settore idrico oggi. Ad Osimo sono interessati i lavoratori di Astea il cui affidamento è il primo a scadere, a giugno. Entro quella data, infatti, scadrà l’affidamento ventennale ad Astea e senza un progetto comune di Ambito (in house), l’affidamento è a rischio gara. Auspico che, in questi mesi che ci dividono dalle elezioni amministrative, l’Ato proroghi la scadenza dell’affidamento Astea a fine anno".

Silvia Santini