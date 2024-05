Ripa Bianca, visita in notturna per la giornata anti-superstizione In occasione della giornata anti-superstizione, alla riserva Ripa Bianca Wwf si terrà una visita guidata notturna sul tema delle superstizioni legate agli animali, in collaborazione con il Cicap. Un'opportunità per approfondire la critica verso credenze dannose per la natura.