Rissa tra bande fuori dalla discoteca. I gestori: "Erano loro a dar fastidio"

Ancona, 22 aprile 2024 – “Siamo stati aggrediti senza motivo e poi ci hanno buttato fuori dalla discoteca". Così, chiamando il 113, un gruppetto di ragazzi stranieri ha chiesto l’intervento della polizia, sabato notte, alla Baraccola, Erano un po’ malconci, in 4, si sono fatti medicare sul posto dalla Croce Rossa rifiutando però il trasporto in ospedale. Gli agenti, arrivati insieme al mezzo sanitario in via Primo Maggio, davanti al McDonald’s, hanno raccolto le loro dichiarazioni che sono ancora al vaglio. Stando ai quattro giovani il gruppetto aveva passato la serata al Nyx e lì avrebbero trovato da discutere con altri ragazzi i quali li avrebbero aggrediti. Il tutto con il servizio di sicurezza intervenuto per allontanare dal locale i facinorosi. Dal locale però danno un’altra versione dei fatti.

"Era una serata come le altre, basata sul divertimento e niente altro - dice Alessandro Coen, uno dei gestori della discoteca - poi ci sono stati degli stranieri, di nazionalità marocchina, che hanno iniziato ad infastidire tre ragazze. Un comportamento pesante che ha portato le tre giovani a chiedere aiuto ai nostri buttafuori per farsi lasciare in pace. Il personale ha fatto il suo lavoro, li ha fatti subito uscire e si sono assicurati di accompagnarli fuori. I colleghi di fuori sono rimasti a controllare che non rientrassero. Il gruppetto però poi ha cercato di rientrare cercando una lite con altri avventori italiani che conoscevano le ragazze allora è intervenuto di nuovo il personale". Una ragazza sarebbe stata presa anche a schiaffi.

ma. ver.