Ristopro, ora il riscatto. Ma arriva il forte Ruvo

Prosegue senza soste il tour de force della Ristopro Fabriano che a distanza di soli quattro giorni dal ko di Roma contro la Virtusa nell’infrasettimanale torna sul parquet già domani, nel terzo match degli ultimi sette giorni, per affrontare in casa a Cerreto d’Esi il Ruvo di Puglia, come sempre alle ore 18. Fatiche non solo per i numerosi impegni in pochi giorni in una B Nazionale a venti squadre che prevede ben 38 giornate prima di play-out, play-off e play-in ma anche per il livello degli avversari perché la squadra di coach Andrea Niccolai dopo aver superato domenica scorsa in casa la Pielle Livorno e perso mercoledì a Roma si trova di fronte domani un’altra big partita per un torneo da protagonista. Quello che in effetti la formazione pugliese sta disputando perché la Crifo Wines Ruvo si presenta a questa ventiduesima giornata reduce da un largo successo interno contro il Piombino (86-73) e con un ruolino di 15 vittorie e 6 sconfitte che valgono il terzo posto solitario dietro la Gema Montecatini, appena due punti sopra, a dieci lunghezze al Roseto, leader fuggitiva fin dalla prima giornata.

Nell’infrasettimanale contro il quintetto toscano, Ruvo ha vinto sfruttando una grande prestazione di uno dei migliori giocatori del campionato, l’esperto Darryl Jackson, che ahs egnato 25 punti in appena 22 minuti; la squadra pugliese è però espertissima potando contare tra gli altri sull’argentino, ex Vuelle Pesaro, Bernardo Musso, su Jacopo Borra, Yankiel Moreno, Tommaso Gatto, giocatori che conoscono la categoria e che hanno toccato anche quelle superiori. A guidare la squadra c’è però un giovane che sta rispondendo benissimo, Nicoò Isotta, che contro Piombino ha segnato 18 punti in 26’. Arbitrano l’incontro del PalaChemiba Roberti di Napoli e Marcelli di Roma. Domani si gioca pure in serie B Interregionale, con l’unica anconetana, la Goldengas Senigallia, impelagata nei bassifondi, chiamata all’impresa nella diciannovesima giornata in casa contro il Loreto Pesaro, che si presenta alle 18 al PalaPanzini da secondo in classifica a due lunghezze dalla capolista Matelica.

Andrea Pongetti