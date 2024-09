Ruba le offerte in chiesa: bloccato

Senzatetto entra in chiesa e ruba le offerte, inseguito e denunciato dai carabinieri. Sono stati i militari della stazione di Santa Maria Nuova a denunciare il 34enne per furto aggravato. L’uomo aveva trascorso il pomeriggio di domenica in una chiesa in Castelbellino stazione. Prima di allontanarsi, però, aveva forzato la porta della sacrestia, prelevato alcuni mazzi di chiavi e con una di queste aperto e svuotato le cassette delle offerte. I militari lo hanno rintracciato alla stazione ferroviaria di Castelbellino. Scattata la perquisizione hanno rinvenuto nella disponibilità del 34enne 21 euro in monete, restituite al parroco. Nessuna traccia delle chiavi, sicuramente buttate via lungo il tragitto. Gli stessi militari hanno denunciato, inoltre, un 32enne, di origine straniera, sorpreso sabato notte a Jesi, nonostante fosse sottoposto alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di fare ritorno in città appunto. I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di Jesi hanno denunciato un 30enne che domenica notte è stato sorpreso alla guida della propria auto con un tasso alcolemico pari a 0,93 grammi litro. I militari gli hanno ritirato la patente e contestato l’aggravante di aver commesso tale violazione in orario notturno.