Sabini, arriva un punto in trasferta a Vallefoglia

Bottega 3 Castelferretti 2

Parziali: 25-23, 25-21, 22-25, 21-25, 15-13

BATTISTELLI REAL BOTTEGA: Romani N. (K), Ferro, Schiaratura, Girolimetti, Baldelli, Benocci, De Luca, Domenicucci, Durdevic, Grasso, Pais, Pedini, Franco, Toccaceli (L1), Tomassoli (L2). All. Romani M.-Bellazzecca.

SABINI CASTELFERRETTI: Violini, Palazzesi, Bizzarri, Giaccaglia (K), Giuliani, Mancinelli, Mariotti, Pettinari G., Pieroni, Licitra, Freddi, Marchetti (L1), Cesarini N. (L2). All. Silvestrini - Sciati.

Arbitri: Mignani - Zoffoli

Un punto per la Sabini dalla trasferta contro Bottega. La formazione di Silvestrini non riesce a centrare la rimonta vincente dopo un avvio in salita dove errori gratuiti commessi dagli ospiti regalano il doppio vantaggio a Bottega che si esalta in difesa. I cambi del coach dei castelfrettesi modificano l’inerzia del match con Gaggiotti che rimette in carreggiata la Sabini brava ad aggiudicarsi terza e quarta frazione grazie anche a una ritrovata efficacia in attacco. Ma la rimonta ospite non si completa visto l’approccio migliore dei locali nel quinto set che guidano sempre il tiebreak.