Sale sempre di più la febbre per il pickleball. Dalle Marche a Roma per il primo circuito

Al via il circuito "Road to Roma" di Pickleball: quattro circoli marchigiani ospitano la prima tappa. Cresce anche nelle Marche la febbre per il Pickleball, disciplina sportiva in rapida ascesa che sta conquistando sempre più appassionati. Dal 28 febbraio al 2 marzo prenderà il via la prima tappa del “Circuito Road to Roma 2025”, manifestazione non agonistica organizzata dalla Federazione Italiana Tennis e Padel che culminerà con il Master finale sui prestigiosi campi del Foro Italico durante gli Internazionali BNL d’Italia.

Quattro gli impianti marchigiani che ospiteranno i tornei provinciali: il Circolo Tennis Maggioni per le province di Ascoli Piceno e Fermo, l’ASD Circolo Tennis F. Guzzini per Macerata, l’ASD Marotta Tennis Pickleball per Pesaro-Urbino e l’AS Dilettantistica Moie Sporting Club per Ancona. Il circuito è aperto a tutti i tesserati con tessera agonistica e non agonistica di Pickleball 2025, con classifica da NC a 3.1. I giocatori potranno partecipare a un solo torneo per tappa, con l’obiettivo di accumulare punti per la classifica generale. Le gare in programma si svolgeranno nell’arco dei tre giorni: venerdì singolare maschile e doppio femminile, sabato singolare femminile e doppio maschile, mentre la domenica sarà dedicata al doppio misto. "Siamo orgogliosi di poter ospitare ben quattro tornei nelle Marche per questa prima edizione del Road to Roma", ha dichiarato Andrea Bolognesi, presidente della FITP Marche. "Il Pickleball sta crescendo rapidamente nella nostra regione e questa manifestazione rappresenta un’opportunità unica per i praticanti di ogni livello. Non si tratta solo di competizione, ma di un percorso che avvicina i nostri tesserati al mondo professionistico, permettendo loro di vivere l’esperienza di giocare nei luoghi che ospitano i grandi campioni del tennis mondiale. Invito tutti gli appassionati a partecipare a questa prima tappa".

Al termine della terza tappa provinciale, i primi due classificati di ogni categoria si qualificheranno per il Master regionale, in programma dal 25 al 27 aprile. Da lì, i migliori due di ogni regione accederanno al Master finale nazionale che si terrà a Roma al Foro Italico durante gli Internazionali BNL d’Italia 2025.