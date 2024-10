Stamattina la rifinitura a porte chiuse al Del Conero permetterà a Massimo Gadda di sciogliere i dubbi residui riguardo all’undici da opporre domani pomeriggio alla Civitanovese. La squadra di Sante Alfonsi, priva dell’attaccante Stefano Spagna, squalificato per sette giornate dopo la partita contro il Notaresco, conta alcuni giocatori molto esperti della categoria, primo tra tutti quell’Ivan Visciano, centrocampista trentasettenne che vestiva la maglia dell’Anconitana di Stefano Marconi tra il 2018 e il 2020. Ma poi ci sono anche l’esterno d’attacco ed ex Samb, Vittorio Esposito, classe 1988, tornato da mercoledì in gruppo dopo che un fastidio muscolare lo aveva costretto a farsi sostituire nella ripresa dell’ultimo match, e la punta centrale Ettore Padovani, del 1989, attaccante ex Tolentino, Fano e Samb, che sembrava sul punto di essere congedato ma che nei giorni scorsi è stato reintegrato in rosa e che sarà a disposizione per la partita di Ancona.

I risultati di queste prime sei giornate di campionato non aiutano il tecnico Alfonsi, che vede la sua panchina in bilico, con la neopromossa che veleggia al quart’ultimo posto con 4 punti, frutto della bella vittoria di Avezzano e del pari di Notaresco. Quattro, invece i ko, nelle prime tre partite con L’Aquila, Atletico Ascoli e Roma City e, appunto, l’ultimo in casa con il Fossombrone. Delle difficoltà degli ospiti dovrà dunque approfittarne l’Ancona, in questa prima di tre partite ravvicinate in cui Massimo Gadda potrebbe sfruttare anche un po’ di turnover. Ecco dunque, con Alluci e Sare entrambi in diffida, che a centrocampo salgono le quotazioni di Gianelli e Pecci. In quota under favoriti Laukzemis, Amadori e uno o due tra Savor, Azurunwa e Marino. Ancora differenziato per Magnanini: in forte dubbio la sua presenza contro la Civitanovese.

g. p.