Salute, il villaggio per i cittadini

Villaggio della salute, oggi dalle 10 in piazza Roma le visite specialistiche gratuite. ‘One Healthon: la rete della salute’ è una progettualità nazionale presentata in sede istituzionale presso il Ministero della Salute nel marzo 2023, che ha l’obiettivo di promuovere una cultura e una rete attiva della salute, che includa la prevenzione, la divulgazione, la ricerca e l’innovazione nel contesto del paradigma della One Health ,ovvero della salute globale dell’uomo e dell’ecosistema in cui vive. Domani alle 9, in aula consiliare, è in programma un convegno pubblico aperto alla popolazione su tematiche che riguardano la salute e la prevenzione, e la realizzazione di un villaggio della salute con possibilità di accedere a visite gratuite per i cittadini. "L’obiettivo di questa iniziativa è quella di incentivare le attività di prevenzione e di informazione primaria e secondaria delle malattie – sottolineano il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti e il presidente del Consiglio comunale Massimo Bello – e, soprattutto, quella di coinvolgere la comunità a conoscere la sanità da vicino". Sono tante le istituzioni che hanno patrocinato la manifestazione: Rotary, Aou delle Marche, Università Politecnica delle Marche, CORM (Centro Oncologico e di Ricerca delle Marche) e AST di Ancona e le realtà associative che renderanno possibile l’evento, tra cui la Croce Rossa Italiana.