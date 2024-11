Sara, un’osimana a "L’Eredità". E’ diventata campionessa in carica

La sua bravura ha tenuto incollati alle poltrone milioni di italiani e soprattutto i suoi compaesani che hanno esultato quando ha vinto. Nella puntata di martedì scorso di "L’Eredità", il quiz serale condotto da Marco Liorni e in onda tutte le sere su Rai 1, a trionfare è stata Sara, una consulente aziendale originaria di Osimo. Dopo sei puntate di sfide serrate, Sara è riuscita a distinguersi, superando tutti gli altri concorrenti e persino il campione in carica. All’ultimo round, la famosa "ghigliottina" che tanto fa temere anche i vincitori della puntata, ha indovinato una parola attraverso cinque indizi in un solo minuto di tempo. Ogni indizio di solito viene presentato in coppia di due, dove uno è quello corretto mentre l’altro è un intruso, Se il concorrente sceglie la parola giusta il montepremi rimane intatto, altrimenti viene dimezzato. L’osimana è partita da un montepremi di 190mila euro ed è riuscita a vincere quella somma indovinando la parola nascosta (che era "gioventù" questa volta). Con questa vittoria, l’osimana è diventata anche la nuova campionessa in carica del programma.