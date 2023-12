Sassoferrato, compra una Playstation ma era una truffa: 40enne denunciato

Sassoferrato (Ancona), 22 dicembre 2023 – Vede on line una Play station 5 a un prezzo affare ma era una truffa e finisce per perdere 300 euro. Vittima dell’ennesima truffa messa a segno via web, un ventenne di Sassoferrato che aveva versato 300 euro per l’acquisto della console di gioco di ultima generazione. Il giovane dopo aver capito di essere stato truffato si è rivolto ai carabinieri della locale stazione i quali hanno avviato le indagini informatiche e sono arrivati al responsabile: un 28enne residente in Puglia denunciato dagli stessi militari per truffa. Dopo aver visto l’annuncio ad un prezzo concorrenziale il ventenne ha effettuato il bonifico di poco più di 300 euro in attesa di ricevere la consolle a casa. La PlayStation 5 dei suoi sogni, però, non è mai stata consegnata. I carabinieri hanno trovato il responsabile e lo hanno denunciato. Più articolato l’iter per ottenere indietro il denaro perduto. Si tratta dell’ennesima truffa messa a segno in rete on i responsabili trovati e denunciati dai carabinieri.