Scende dal bus: travolta da un’auto. Grave una 15enne portata a Torrette

Quindicenne scende dal bus per fare rientro a casa ma viene travolta da un’auto. È accaduto nel primo pomeriggio di giovedì a Cerreto d’Esi, in via Verdi. Le condizioni della ragazzina sono subito apparse particolarmente gravi.

Allertato il 112, sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 ed è stato allertato anche Icaro. La 15enne è stata stabilizzata e poi trasportata in eliambulanza al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette e poi ricoverata nel reparto di terapia intensiva. Le sue condizioni sono garvi ma non tali da far temere per la sua vita. Sul luogo, per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica si sono portati i carabinieri. Un grave incidente che ha destato grande apprensione nella comunità di Cerreto d’Esi. A esprimere vicinanza, dalla sua bacheca Facebook il sindaco David Grillini che ha voluto informare la cittadinanza: "L’amministrazione comunale è vicina alla famiglia della 15enne che sta attraversando un terribile momento per le condizioni in cui versa la loro figlia che è stata investita in un incidente stradale nel primo pomeriggio di ieri (giovedì, ndr), in via Verdi, lungo la provinciale. Sono notizie – ha rimarcato il primo cittadino - che non vorremmo mai dare né sentire, e per chi crede, chiedo una preghiera che possa creare una bella energia comunitaria. Auguriamo alla ragazza rapida ripresa, certi anche della professionalità dei medici che la tengono in cura. Forza Martina!".

Anche i compagni e le insegnanti della 15enne stanno pregando per lei affinchè possa tornare presto tra loro.