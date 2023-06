Scende di casa e non trova più l’auto sul lungomare

Una fiat Panda è stata rubata la scorsa notte sotto l’abitazione del proprietario. L’uomo ha denunciato subito l’accaduto ai carabinieri: l’auto era in sosta sul lungomare Dante Alighieri. Ad accorgersi del furto è stato l’uomo che ieri quando è sceso di casa si è accorto che l’auto non era più sul posto. Un parcheggio che usava da sempre, all’interno del cortile della casa, un luogo dove nessuno estraneo si era mai addentrato. Difficile pensare che qualcuno potesse ambire a una Fiat Panda di circa dieci anni. Il proprietario ha messo anche un post sul gruppo Facebook ‘Furti e segnalazioni Senigallia’ nella speranza che qualcuno, attraverso la targa, riconosca l’auto. Ladri senza cuore si sono impossessati di una bicicletta arancione fluo, lasciata dal suo giovane proprietario davanti alla scuola Pascoli. Il colpo è stato messo a segno sabato sera, nonostante il centro si presentasse affollato di gente. Furti di biciclette continui nei confronti di studenti anche al Campus dove in più occasioni i giovani sono dovuti tornare a casa a piedi. I furti di bici sono sempre più frequenti in città e aumentano con l’arrivo dell’estate.