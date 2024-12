Strage di Corinaldo, tragedia in discoteca: cosa è successo 6 anni fa Nella notte tra il 7 e l'8 dicembre del 2018 alla Lanterna Azzurra si è scatenato l'inferno. Sei persone sono morte: cinque minorenni e una madre di quattro figli. A dicembre 2022 arriva in Cassazione la conferma delle condanne per i giovani della Bassa Modenese accusati di essere i componenti della 'banda dello spray'