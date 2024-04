Scherma, scendono in pedana Cadetti e Giovani

Fine settimana di grande scherma e giovani promesse marchigiane lo scorso al PalaScherma di Ancona dove si è gareggiato sia per la qualificazione ai campionati italiani, con la prova regionale Gold, riservata alla spada delle categorie Cadetti e Giovani, che per il Grand Prix promozionale Esordienti, quarta tappa regionale. Benissimo Fabriano e Jesi nelle prove disputate, podi anche per Ancona. Nella spada Cadette si qualifica alla fase successiva, col secondo posto, la fabrianese Caterina Ambrosini, ma Fabriano brilla pure nella stessa arma tra la categoria d’età Giovani, piazzando sul podio Eleonora Gubinelli, seconda, e la stessa Caterina Ambrosini, terza. Tra gli uomini ancora una volta è grande invece il Club Scherma Jesi, che vince tra i Cadetti con Aranu Mazzarini, bronzo per il suo compagno di squadra Alessandro Belfiore ex equo con l’anconetano Filippo Maria Straniero. Sia Mazzarini che Straniero centrano podio e qualificazione pure nella fascia d’età dei Giovani, chiudendo rispettivamente al secondo e al terzo posto. Nel Grand Prix promozionale Esordienti centinaia i giovani provenienti dalla regione in gara, davvero di tutte le età tra le Prime Lame e le categorie A (2017-2018), B (2016), C (2014-2015), D (2012-2013), E (2010-2011): nella categoria D (nati nel 2012-2013) vittoria per Nicolò Tesei del Club Scherma Fabriano, quinta Rachele Bassi del Club Scherma Jesi e sesto Nicolas Sandroni sempre del Club Scherma Jesi.

Andrea Pongetti