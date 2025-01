Schianto fra 3 auto: un autista fugge

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri di San Benedetto per fare luce sull’incidente accaduto ieri mattina all’incrocio fra la statale Adriatica e via Marche, a Grottammare. Nello schianto sono rimaste coinvolte tre auto e una giovane donna è rimasta ferita mentre il conducente di una delle auto coinvolte ha lasciato sul posto la vettura allontanandosi a piedi. E’ rimasta ferita S. S. di 31 anni dottoressa di Osimo, che alla guida di una Ford si stava recando a lavoro .

La giovane è stata stabilizzata a bordo dell’ambulanza della potes e trasportata al pronto soccorso, ma non ha subito danni importanti.