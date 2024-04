Scontro auto-moto sull’Arceviese, ferita una coppia. Maxi tamponamento in via Cellini: uno in ospedale

Doppio incidente ieri mattina: il primo si è verificato nel territorio di Ostra Vetere, lungo la provinciale arceviese all’altezza della Fonderia Fondar. Si tratta di uno scontro auto moto, dove l’automobilista che procedeva in direzione Arcevia è rimasto illeso. In sella alla moto, una coppia di Barbara che viaggiava in direzione mare: sul posto l’eliambulanza. La coppia è stata portata a Torrette. Coscienti, non in pericolo di vita. Un tamponamento si è invece verificato ieri mattina in via Cellini, a poca distanza dall’Eurospin, per accertamenti è intervenuto il personale della polizia locale di Senigallia. Sul posto anche un’ambulanza che, dopo i primi accertamenti ha predisposto il trasferimento in ospedale di uno dei due automobilisti rimasto ferito. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Poche le ripercussioni al traffico, il tratto interessato all’incidente è stato liberato dopo circa mezz’ora.