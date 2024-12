Scovata droga, chiuse una barberia e una macelleria

Sequestri e denunce per droga, attività al setaccio e sanzioni a sfiorare i 70mila euro totali. È il bilancio dell’imponente operazione effettuata dai carabinieri di Ancona tra pomeriggio e sera di mercoledì. Sotto la lente d’ingrandimento i quartieri Piano San Lazzaro e Archi, sorvegliati dai militari dell’Arma assieme al Nucleo cinofili di Pesaro e le unità Bob, Kevin e One, al Nucleo antisofisticazioni e sanità, al Nucleo ispettorato del lavoro e ai Forestali dorici. In Corso Carlo Alberto rinvenute otto dosi di hashish pronte per la cessione e nascoste in un’aiuola: a fiutarle i cani antidroga. Gli stessi che hanno individuato in un furgone, guidato da un giovane residente in provincia, una modica quantità di stupefacenti. A casa del ragazzo, poi denunciato, piuttosto sono stati scovati e sequestrati 150 grammi di hashish e alcuni rami secchi con infiorescenze di marijuana.

In un altro veicolo, condotto da un ventenne, i carabinieri del Radiomobile hanno trovato uno spinello già confezionato e due grinder. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di sequestrare ulteriori dosi di hashish e marijuana, un bilancino e un’ingente somma di denaro contante, ritenuta provento dello spaccio. Anche in questo caso, è stato denunciato. Focus, quindi, sui negozi: sospese le attività di una barberia e una macelleria per inottemperanza alle norme di sicurezza e salute dei lavoratori. Inoltre sono finiti nei guai un minimarket e un kekab per violazioni in materia di sicurezza alimentare e tutela ambientale, come l’uso di shoppers non conformi agli standard comunitari anti-inquinamento, con conseguenti multe per un totale di quasi 70mila euro.