"Scuola-lavoro, le storie siamo noi". In vetrina i progetti degli studenti

Avvicinare sempre più il mondo della scuola e quello del lavoro. È una delle chiavi dello sviluppo economico. Lo sa bene la Camera di commercio delle Marche, promotrice del progetto "Storie di Alternanza", conclusosi alla Loggia dei Mercanti di Ancona con la cerimonia che ha visto premiati i video realizzati dagli studenti sulla propria esperienza ‘professionale’. Soddisfatto il presidente camerale Gino Sabatini, che si è rivolto così ai ragazzi: "Avete trattato molti temi: l’area Steam, l’internazionalizzazione e l’accoglienza. Dimostrate di avere a cuore l’inclusione e il sociale, la dimensione della disabilità e chi si trova in posizione di svantaggio. In generale, mostrate di essere attenti a tutto". "Vedendo quello che avete prodotto – ha detto ancora Sabatini –, capiamo che siete una parte importante dell’Italia e delle Marche, che quelli indietro siamo noi e dobbiamo fare di tutto per integrare in modo sempre più efficace il mondo della scuola e quello del lavoro". L’assessore regionale alla cultura e all’istruzione, Chiara Biondi, ha parlato di "forma di didattica innovativa, che vi proietta nel futuro", mentre Carmina Pinto dell’ufficio scolastico regionale ha ricordato l’importanza di "dirsi bravi" quando si riesce, come in questo caso, a tirare fuori il meglio di sé in un’esperienza formativa fuori dalla scuola. Tra i licei, per i percorsi dedicati alle competenze trasversali e all’orientamento, sono stati premiati il liceo artistico Mannucci (sede di Jesi) con il progetto "Equilibrio dinamico", l’Iis Capriotti di San Benedetto col progetto "Esperienze da rivivere", il liceo artistico Cantalamessa di Macerata col progetto "Silverstone" e il liceo scientifico, musicale e coreutico Marconi di Pesaro col progetto "Sediciannovesimi: un percorso di robotica educativa". Premi anche ai progetti secondi classificati: "Fuochi ribelli" sempre del Mannucci di Jesi, "Pcto in Polonia" dello scientifico Galilei di Macerata e "La mia giornata" del liceo artistico Mengaroni di Pesaro. Nella categoria istituti tecnici e professionali per percorsi Pcto, primo posto per l’Iis Corinaldesi Padovano di Senigallia ("Fare cosmesi e impresa nel nostro territorio"), per l’Iis Fermi Sacconi Ceci di Ascoli ("Cmb – Composite Materials Beeswax, materiali compositi con cera d’api), per l’Iis Carlo Urbani di Porto Sant’Elpidio ("Alternanza e apprendistato... il futuro è assicurato!") e per il polo tecnico-professionale 3 di Fano ("Storie di alternanza: learning by doing"). Secondi classificati l’Itt Montani di Fermo ("Grow with us"), l’Iis Marconi Pieralisi di Jesi ("Made in Italy nelle Marche), l’Iis Capriotti di Ascoli ("Web-developing in Vienna") e l’Itet Bramante Genga di Pesaro ("Il nostro viaggio di Pcto"). Nella categoria dei progetti di educazione finanziaria e/o all’imprenditorialità, premiato ancora il "Corinaldesi Padovano" di Senigallia con il progetto "D.e.m.e.t.r.a. (didattica per l’empowerment ecologico, tecnologico, resiliente e aziendale)", mentre per la categoria Its Academy per tirocinio curriculare, premio alla Fondazione Its Nuove tecnologie per il Made in Italy di Fermo con il progetto la "Scottarella 4.0".