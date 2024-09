"Senigallia. Gourmet", festa di chiusura

Oggi settima e ultima giornata del programma di Senigallia Città Gourmet, che quest’anno si è contraddistinta per un nuovo format della durata di una settimana. La festa in programma vi trasporterà al centro del mondo di "Patatas Nana" e della filosofia che da otto anni a questa parte ha radicalmente stravolto l’idea dell’aperitivo ed il gusto stesso della "patatina". "Un appuntamento che fa la chiosa ad una settimana di incontri che hanno raccontato il significato di "Gourmet" percorrendo strade inconsuete attraverso racconti di vita e di sapori – spiegano gli organizzatori - nel corso dell’appuntamento interverranno numerosi protagonisti che, a vario titolo, hanno determinato lo straordinario successo di questa quarta edizione e saranno svelati i progetti futuri". Alle 18,30, nei giardini della Rocca Roveresca, sarà Marco Ardemagni, conduttore televisivo e radiofonico Rai, ad accompagnarci verso una nuova e "sovversiva" iterazione dell’aperitivo che vedrà protagonista l’idromele di Giorgio Poeta abbinato, naturalmente, alle chips made in Senigallia. "Con questo evento si conclude il ricco programma 2024 di Senigallia Città Gourmet – spiegano gli organizzatori - Ma restate connessi, perché bollono in pentola (è proprio il caso di dirlo, visto il contesto) altre molteplici stimolanti iniziative".