Sequestrate 18.000 borse false: denunciati

Ancona, 14 aprile 2025 - Hanno scoperto e sequestrato 18.000 borse con marchi contraffatti o prive di indicazioni obbligatorie al porto di Ancona la guardia di Finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. I prodotti provenivano dalla Grecia e sarebbero stati destinati a una società italiana. Le borse, pronte per la vendita, sarebbero state immesse in commercio. Tra il materiale sequestrato, figurano 3.390 articoli, che l'accusa ipotizza contraffatti, riportanti un noto marchio statunitense, e 14.215 prodotti privi delle indicazioni obbligatorie previste dal Codice del Consumo. Anche il rimorchio utilizzato per il trasporto della merce contraffatta è stato sequestrato. I presunti autori del fatto sono stati denunciati.

Operazione compiuta in sinergia

"Operazioni di sequestro di questo tipo, compiute in stretta sinergia tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di Finanza, - sottolineano Agenzia Dogane e Monopoli e Guardia di Finanza - oltre a costituire un'importante testimonianza dell'efficacia della rete dei controlli a tutela dell'economia legale contro il fenomeno della contraffazione, rappresentano un prezioso presidio nei confronti della sicurezza dei consumatori finali, considerati i rischi connessi all'ignota provenienza dei prodotti acquistati". L'operazione è stata condotta nell'ambito dell'azione di controllo del territorio a tutela della legalità, che è stata intensificata anche nel contrasto all'introduzione ed alla vendita di beni contraffatti o non conformi agli standard di sicurezza imposti dalla normativa nazionale e dell'Unione Europea.