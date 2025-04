Serie B: Jesi, Chiusi e Fabriano in lotta per l'ultimo posto playoff

Una poltrona per tre. La poltrona oggetto del desiderio è la numero 8 della classifica finale del girone B di serie B, il fortunato possessore del biglietto si assicurerà il diritto di giocare, in casa la gara secca, una autentica scorciatoia per entrare nel tabellone playoff. Chiuso a doppia mandata il discorso delle magnifiche sette sicure finaliste (come da pronostico, e non a caso, Roseto, Ruvo, Livorno, le due Montecatini e le due romane) a contendersi l’ultimo posto a tre turni dalla fine della stagione regolare il terzetto Jesi (36 punti) Chiusi (36) Fabriano (34). Giusto per avere un’idea, Jesi ha il confronto diretto (differenza canestri) favorevole con Fabriano ma è sotto 0 a 2 nella doppia sfida con i toscani, il prossimo turno, vigilia di Pasqua il calendario propone lo scontro diretto Chiusi – Ristopro in contemporanea a General Contractor-Virtus Roma ultima gara interna della stagione regolare. Il tour de force leoncello comincia stasera in Campania contro Caserta sponsorizzata Paperdi (PalaPiccolo palla a due alle 18) al momento solo e unico obbiettivo nel mirino di coach Ghizzinardi e di una truppa a dir poco malconcia.

Niente da fare per Marulli che ha ripreso il lavoro in palestra ancora lungi dal sopportare le fatiche dei 40 minuti, problemi fisici dell’ultima ora che mettono in dubbio l’utilizzo di Vettori contro i campani, in forse Petrucci dopo l’ennesimo infortunio al volto (nuovo ricorso alla maschera protettiva?) si spera sul si dei medici sull’utilizzo anche solo part time per Di Emidio alle prese con problemi fisici.

"Veniamo da una pesante sconfitta contro Montecatini, non il nostro miglior momento ma dobbiamo fare di necessità virtù – non si fascia la testa coache Ghizzinardi – sopratutto in difesa non siamo gli stessi della prima parte di campionato a Caserta troveremo una squadra motivata alla ricerca di punti salvezza, mia aspetto la giusta reazione da parte dei miei giocatori. Anche perché ci aspetta una finale complicato (con Virtus Roma e Gema Montecatini ndr) e proprio per questo i punti in palio stasera potrebbero essere decisivi in ottica play in".

Gianni Angelucci