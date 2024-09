"Serve subito il riscatto" Carvalho e Guidotti ci credono

Prima trasferta stagionale sia per Camerano che per Chiaravalle nel nuovo torneo di A Gold. Camerano salirà nella bolzanina Appiano, mentre Chiaravalle è attesa dal derby di Cingoli. Le due formazioni ‘anconetane’, sabato, proveranno a riscattarsi dopo le sconfitte casalinghe nella prima giornata rispettivamente contro Conversano e Siracusa. "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile – afferma Carvalho, allenatore della Pallamano Camerano –. Siamo partiti forte, poi abbiamo un po’ accusato il fatto di avere poche rotazioni a causa di alcuni infortuni". In casa Chiaravalle coach Andrea Guidotti aveva chiesto "ai ragazzi di godersi l’esordio in massima serenità, ma questo è un gruppo giovane, voglioso, che ha fame e la tensione in loro era inevitabilmente tanta. Abbiamo fatto buone cose e altre meno". A Gold maschile, prima giornata. Risultati. Chiaravalle -Siracusa 23-31, Camerano-Conversano 14-23, Fasano-Bozen 30-31, Cassano Magnago-Cingoli 33-24, Brixen-Sparer Eppan Appiano 49-38, Merano-Pressano 28-23, Sassari-Secchia Rubiera 31-22. Classifica: Brixen, Sassari, Conversano, Cassano Magnago, Siracusa, Merano e Bozen 2; Fasano, Pressano, Chiaravalle, Cingoli, Rubiera, Camerano ed Sparer Eppan Appiano 0. Prossimo turno. 14/09/24. Siracusa-Merano, Cingoli -Chiaravalle (ore 18), Bozen-Casarano, Sparer Eppan Appiano-Camerano (ore 19), Pressano-Brixen, Secchia Rubiera-Fasano. 01/10/24: Conversano-Sassari.