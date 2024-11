"Serve un portale per eventi sociali"

Frequento Odontoiatria e la mia esperienza di studio e vita qui è da sempre positiva, e credo Ancona sia una realtà dal grande potenziale storico, culturale e umano. I ritmi moderati e gli spazi di mare si riflettono in momenti di pace e distacco che al bisogno cullano l’anima. A contatto da molti anni con studenti italiani e internazionali, ho notato alcuni ambiti meritevoli di attenzione e potenziale miglioramento. Caldeggerei la creazione di un sistema/portale digitale di riferimento ancor più funzionale per la raccolta e presentazione degli eventi sociali, ludici e culturali per giovani nel capoluogo; possibilmente curato da una commissione ad hoc collaborante con Comune, Associazioni Studentesche, e lo stesso Ateneo. Potenzierei anche le risorse di ricerca alloggi e appartamenti per chi studia e approda in città.