"Serve un semaforo per attraversare"

Erika Curiale lavora nel negozio del caffè, a fianco al tabaccaio del Pinocchio: "Non sono la persona più adatta a parlare della zona, visto che ci lavoro solo da poco, però qui la carenza principale sono i pochi posti per le auto. Ci sono diversi negozi, nella piazzetta, ma parcheggi pochi. Per noi come per i clienti. Ma fondamentalmente non ci sono grossi problemi, i clienti di solito trovano posto, poi ci sta che qualcuno parcheggi male, magari qualche minuto con le doppie frecce vicino allo spartitraffico, il tempo di prendere il pane, o il caffè da noi, senza creare grosse difficoltà alla viabilità. Entrano e chiedono se l’auto può stare lì, per qualche minuto non danno fastidio a nessuno. Ma se la mettono male poi non ci passa l’autobus. Poi per chi attraversa, magari servirebbe un semaforo, perché qui c’è sempre parecchio traffico".