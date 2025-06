Sfonda la porta del "Maxi Bar" e ruba il bussolotto con le offerte

Sfonda la porta del Maxi Bar e ruba il bussolotto delle offerte da dare in beneficenza. E’ successo attorno alle 3.15 di ieri, in via Maggini, al bar di Massimo Sturani. E’ stato lui stesso a denunciare il furto, con un video su Facebook dove ha voluto rendere pubblico quanto successo. Il ladro però potrebbe avere le ore contate. "Le telecamere del bar lo hanno ripreso – dice Sturani – aveva un cappellino in testa e indossava una tuta, la sua fattezza si vede bene e darò il filmato alla polizia. Non aveva i guanti quando è entrato, ha sfondato la porta laterale (su via delle Palombare, ndr), non quella su via Maggini perché lì ho la saracinesca sarebbe stato più difficile, forse con una pedata o una spallata. Poi si è diretto al bossolo di ceramica che avevo pitturato bianco e rosso, aveva una borsa, lo ha messo dentro, sicuramente aveva fatto un sopralluogo nei giorni precedenti perché è andato dritto lì, poi ha aperto il cassetto della cassa e ha preso i pochi spicci che lascio. Nel bossolo ci saranno stati almeno 500 euro, tutti lasciano sempre qualcosa dopo il caffè, io stesso ci metto soldi tutti i giorni poi quando è pieno scelgo a chi darli in beneficenza. Non si rubano i soldi della beneficenza, sono sacri, è stato un maledetto". Sturani è stato svegliato dall’allarme che è suonato alle 3.15 sul suo cellulare. "Dormivo ma mi sono alzato e sono andato a bar a controllare – continua – ho trovato la porta sfondata e il bossolo non c’era più. Ho chiamato la polizia, farò denuncia e porterò i filmati in questura. Se è stato di giorno al bar lo individuerò, adesso guarderò anche i video dei giorni precedenti". A novembre dello scorso anno c’era stato un altro furto al Maxi Bar e uno tentato. In quello andato in porto un ladro, poi identificato, aveva rotto una finestra sul retro e preso il denaro rompendo i videogiochi.