Show dedicato a Michael Jackson

Uno show imperdibile, giudicato il miglior tributo al mondo sul ‘Re del Pop’, che ha avuto l’apprezzamento della famiglia Jackson per il lavoro svolto.

Il 12 maggio al Teatro La Fenice di Senigallia sbarca ‘Human Nature Live - Michael Jackson’, spettacolo curato nei minimi dettagli, che vede la presenza esclusiva del grandissimo frontman e sosia Miguel Concha, conosciuto in tutto il mondo, nonché di una guest star senza eguali come Lavelle Smith Jr, famoso ballerino e coreografo di Michael Jackson, vincitore di cinque Grammy Awards.

I biglietti per l’evento senigalliese, organizzato da Alhena Entertainment, sono già in vendita online sui circuiti TicketOne e Ciaotickets, nelle loro prevendite abituali autorizzate e presso la biglietteria del Teatro La Fenice (071 7930842): settore A 34,50 euro, settore B 28,75 euro; settore C 23 euro.

Quello che il pubblico potrà vedere è uno spettacolo travolgente nato oltre dieci anni fa da un’amicizia sincera e dalla passione comune per un artista che non ha mai smesso di emozionare generazioni intere. Un progetto musicale senza eguali, messo in scena da professionisti di indiscutibile valore, che ha già fatto emozionare e piangere migliaia di fan. A Los Angeles, proprio Jonathan ‘Sugarfoot’ Moffett, storico batterista di Michael Jackson, consigliò ad Alessandro Sabbatini di creare uno show che trasformasse la sua passione per il grande artista in qualcosa di concreto. Qualcosa di impossibile anche solo da sognare, ma non per Alessandro e per Stefano Mainardi, suo amico, tastierista e arrangiatore.

Dopo un’accurata ricerca che ha coinvolto musicisti, ballerini e coriste di talento, e dopo aver individuato un frontman senza eguali che potesse ricreare l’illusione di vedere un ‘redivivo’ Michael sul palco, lo show ha calcato i palcoscenici di grandi teatri come il Linear Ciak Teatro di Milano, il Teatro Geox di Padova e il Palacongressi di Lugano. ‘Human Nature Live’ è stato definito come il miglior tributo a Michael Jackson esistente al mondo, tanto che, come si diceva, anche la famiglia dell’artista ha avuto parole di apprezzamento per il lavoro svolto. Fatto per niente scontato. E chissà, forse lo stesso Jackson, scomparso a Los Angeles il 25 giugno 2009, avrebbe apprezzato l’omaggio che l’opera firmata da Alessandro Sabbatini e Stefano Mainardi rende a un vero e proprio mito del pop.