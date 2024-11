Si accascia in strada e muore: addio al dottore Fabrizio Lorenzetti

È caduto a terra stroncato da un malore il dottor Fabrizio Lorenzetti, medico di medicina generale in pensione, conosciuto e stimato sulla spiaggia di velluto.

A nulla sono serviti i soccorsi arrivati sul posto insieme a una pattuglia di carabinieri, il dottor Lorenzetti era già deceduto. Aveva 72 anni.

La tragedia si è consumata poco dopo le 7 di ieri mattina quando il medico stava uscendo di casa con la sua bicicletta ed improvvisamente è caduto a terra, a pochi passi dall’ingresso della sua abitazione.

Increduli alcuni vicini che si sono fermati nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi, nella speranza che il cuore del dottore non avesse smesso di battere.

Lorenzetti lascia le figlie Martina e Silvia. A stringersi alla famiglia anche la società sportiva Saline Sc con la quale Martina lavora.

"Esprimiamo la nostra più profonda vicinanza a Martina per la perdita del padre Fabrizio Lorenzetti. Sentite condoglianze da tutta la Saline SC Senigallia". Lorenzetti è stato il medico di famiglia di tantissimi senigalliesi: prima in via Bolzano, infine in via Po e via Pierelli, si è sempre messo a disposizione dei suoi pazienti, molti dei quali ieri, quando nel pomeriggio si è diffusa la notizia della sua scomparsa, hanno voluto ricordarlo sui social: "Ciao Fabrizio. Che ingiustizia, proprio tu, che ti prodigavi per tutti, senza fare differenze – il ricordo di una paziente - Tu che ti sei preso cura di me e della mia famiglia con eccellente professionalità, con empatia, reperibile anche di notte, offrendo il tuo sapere e il tuo immancabile sorriso. Medici come te, che amano la sua professione e che ci fanno sentire protetti, non ci sono più. Mi dispiace tantissimo, un abbraccio alla tua famiglia".

Un professionista stimato e amato dai suoi pazienti per la sua umanità: "Un grande medico, particolare nei suoi modi di fare un pochino ruvidi, ma poi si è creato affetto e stima. Bravo, attento e competente. Noi della nostra famiglia lo ricorderemo così" scrive un paziente.

I funerali del dottor Fabrizio Lorenzetti saranno celebrati domani alle 15 nella chiesa della Pace.