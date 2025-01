Sicurezza sulle strade: arrivano i passagi pedonali illuminati

In via Giordano Bruno, a Senigallia, sono stati installati due attraversamenti pedonali luminosi in corrispondenza del percorso nell’ottica di rendere più sicure le strade per i pedoni.

L’opera rientra nel progetto complessivo dell’Amministrazione di installare attraversamenti pedonali luminosi (Apl) nei tratti stradali comunali più critici, così da migliorarne la sicurezza.

I nuovi attraversamenti pedonali luminosi renderanno più visibili le strisce pedonali nelle ore serali ed in quelle notturne e nel contempo richiameranno l’attenzione degli automobilisti anche in pieno giorno, viste le dimensioni maggiorate della segnaletica.

Questa settimana i lavori di installazioni di altri Apl saranno effettuati uno in stradone Misa, l’altro sul lungomare Mameli all’incrocio con via Mamiani e un altro sulla statale adriatica in prossimità di piazza Diaz. Si tratta di importanti interventi che seguono altri già attivi non solo in città, ma anche nelle frazioni, come quello sulla statale adriatica nord all’altezza di Cesano e un altro sulla statale adriatica Nord, in prossimità della chiesa della Pace.