Sirolo già programma l’estate. Cento operatori all’incontro

La stagione estiva sembra ancora lontana ma gli operatori commerciali della Riviera del Conero sono già al lavoro per mettere a punto quella che potrebbe essere un’estate da record. L’altra sera c’è stato il primo incontro tra i commercianti e il Comune sull’argomento nel gioiello del teatro Cortesi.

"Hanno partecipato quasi 100 operatori, cui sono state presentate tutte le novità della stagione turistica 2025. Gli stessi hanno contribuito attivamente al confronto – ha detto il sindaco Filippo Moschella -. Per la prima volta nella storia di Sirolo l’Amministrazione Comunale ha proposto a tutti gli operatori l’adesione ad uno studio volto ad individuare migliori azioni per incrementare l’offerta turistica e la fidelizzazione.

Chi non ha potuto partecipare alla riunione, potrà presentarsi alla replica dell’incontro che si terrà martedì alle 18 nella sala consiliare del Comune".

Intanto fervono i lavori in città: dopo il Coppo, sono iniziati i lavori per il taglio di alcuni alberi pericolanti in via Monte Colombo per la sicurezza dei sirolesi e della circolazione stradale. Di conseguenza via Monte Colombo, dal lato di via Capo d’Acqua di San Lorenzo, sarà chiusa fino al termine dell’attività.

I lavori sono seguiti dall’assessora ai Lavori pubblici Giovanna Morresi. Prima di Pasqua poi sarà effettuata un’importante rivalutazione di alcuni sentieri per la spiaggia (via San Michele-via Don Bosco) grazie a un contributo ricevuto da Fondazione Cariverona.